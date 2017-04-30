Профессору Наргиз Пашаевой вручена «Золотая медаль имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики»

2017-04-30 13:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На общем ежегодном собрании Президиума Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), посвященном научной и научно-организационной деятельности в 2016 году, удостоенным «Золотой медали имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики» была вручена эта высокая награда.

Согласно решению Президиума, член-корреспондент НАНА, профессор Наргиз Пашаева удостоена «Золотой медали имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики» за исключительные заслуги в создании и обеспечении эффективной деятельности Научного центра Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви в Оксфордском университете, являющегося важным международным проектом, реализованным в научной и образовательной сфере в Азербайджане в годы независимости.

Выразив признательность за награду, профессор Наргиз Пашаева рассказала о деятельности Научного центра Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви в Оксфордском университете, достигнутых успехах.

Кроме того, за особую поддержку изучения на научных основах культурного и исторического наследия Азербайджана в мировом масштабе «Золотой медали имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики» также удостоен руководитель Научного центра Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви в Оксфордском университете от Великобритании, профессор Оксфордского и Нью-Йоркского Университетов Роберт Хойланд.

Профессор Роберт Хойланд выразил удовлетворение своим визитом в Азербайджан и тем, что удостоен этой медали, выразил признательность за эту высокую награду.