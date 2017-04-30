57-летний участник: Бакинский марафон – настоящий спортивный праздник

2017-04-30 13:11 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - «Бакинский марафон 2017» – настоящий спортивный праздник, сказал в воскресенье Trend 57-летний участник марафона Новруз Керимов.

«Я уже во второй раз участвует в марафонском забеге, и очень высоко ценю эту инициативу. Считаю, что это мероприятие – прекрасный шаг для развития спорта», - отметил Керимов.

Новруз Керимов также отметил, что марафон стал для всех спортивным праздником. «Мы давно ждали это соревнование. Надеюсь, что в Азербайджане будет также проводиться забег на полную марафонскую дистанцию», - сказал Керимов.

Сегодня состоялся "Бакинский марафон 2017", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Забег протяженностью 21 километр стартовал от Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.

Марафон начался в 10:00. На преодоление расстояния в 21 километр было отведено максимум 4,5 часа.

(Автор: Вугар Иманов. Текст: Кямаля Сеидова)