Мое третье место равноценно победе - иранская бегунья

2017-04-30 13:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Иранская участница забега, прибывшая из Тегерана Ариша Араб, заняла третье место среди женщин в "Бакинском марафоне 2017", проведенном в воскресенье по инициативе Фонда Гейдара Алиева под девизом «Победи ветер!».

Участница марафона сказала, что ей очень понравилось участие в марафоне.

"Несмотря на хорошую погоду, было тяжело бежать, особенно в хиджабе. Поэтому, считаю, что занятое мной третье место равноценно победе в этом марафоне", - сказала иранская бегунья.

Ариша Араб отметила, что она впервые приехала в Баку.

"Все прошло великолепно. Баку прекрасный город. Все организовано замечательно", - добавила бронзовый призер марафона.