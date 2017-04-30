Российская гимнастка Александра Солдатова выиграла золотую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в Баку
2017-04-30 13:19 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Российская гимнастка Александра Солдатова выиграла золотую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с мячом.
В финале она набрала 18,400 балла.
"Серебро" у другой российской гимнастки Арины Авериной с результатом 17,900, третье место и бронзовая медаль - у представительницы Болгарии Невианы Владиновой с показателем 17,150 балла.
В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.
Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.
Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям). В этот день определятся победители по индивидуальным выступлениям в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также по групповым выступлениям в упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.
В групповых упражнениях Азербайджан представляет сборная в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой.
Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом с участием призеров и юных азербайджанских гимнасток.
(Автор: Максим Цурков)