Российская гимнастка Александра Солдатова выиграла золотую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в Баку

2017-04-30 13:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Российская гимнастка Александра Солдатова выиграла золотую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с мячом.

В финале она набрала 18,400 балла.

"Серебро" у другой российской гимнастки Арины Авериной с результатом 17,900, третье место и бронзовая медаль - у представительницы Болгарии Невианы Владиновой с показателем 17,150 балла.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям). В этот день определятся победители по индивидуальным выступлениям в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также по групповым выступлениям в упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

В групповых упражнениях Азербайджан представляет сборная в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой.

Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом с участием призеров и юных азербайджанских гимнасток.

(Автор: Максим Цурков)