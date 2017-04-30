Американская гимнастка: Каждое выступление для меня удовольствие и праздник

2017-04-30 13:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Каждое выступление для меня удовольствие и праздник, сказала в воскресенье Trend участница Кубка мира по художественной гимнастике в Баку американская спортсменка Эвита Грискенас.

"Своим выступлением я осталась довольна. Для меня каждое выступление это удовольствие. Большое спасибо вашим зрителям за поддержку, посвящаю свое выступление вам", - сказала Грискенас.

Говоря о своих основных конкурентках, американская гимнастка в первую очередь назвала себя.

"В первую очередь нужно бороться с собой, чтобы не ошибаться и выполнять все элементы чисто и без ошибок. Нужно перебороть волнение и тогда все получится", - сказала Грискенас.

Отметим, что Грискенас выступила в финале Кубка мира в упражнениях с обручем и, набрав 16,050 балла, заняла седьмое место.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку. Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики. Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям). В этот день определятся победители по индивидуальным выступлениям в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также по групповым выступлениям в упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

В групповых упражнениях Азербайджан представляет сборная в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой. Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом с участием призеров и юных азербайджанских гимнасток.

(Автор: Анвар Мамедов)