В Грузии отмечают День вооруженных сил страны

2017-04-30 13:34 | www.apa.az | 3

Сегодня в Грузии отмечают 26-летний юбилей Вооруженных сил страны.

Как передает АПА со ссылкой на apsny.ge, Вооруженные силы Грузии были созданы в 1990 году в соответствие с постановлением Верховного Совета страны о выделении из состава МВД внутренних войск и формировании Национальной гвардии.

А уже 24 апреля 1991 года кабинет министров страны издал распоряжение о первом официальном призыве в грузинскую армию, который стартовал 30 апреля того года. Именно эта дата стала точкой отсчета основания армии.

На сегодняшний день в рядах Вооруженных сил Грузии числятся до 37 тысяч человек.