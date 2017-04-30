СМИ сообщили о двух готовящихся в Лондоне терактах

2017-04-30 13:33 | www.trend.az | 3

Британской полиции известно о еще по меньшей мере двух готовящихся терактах в Лондоне, передает РИА Новости со ссылкой на издание Sunday Times.

"Есть еще два плана по совершению терактов, которые мы внимательно отслеживаем", - заявил высокопоставленный сотрудник контртеррористического подразделения, отметив, что меры безопасности усилены и правоохранительные органы пытаются отследить шаги злоумышленников.

Экстремисты, предположительно, являются последователями идей террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Следователи считают, что террористы не имеют связей ни с задержанным в четверг в Вестминстере Халидом Мохамедом Омаром Али, ни с группой лиц, арестованных в ходе рейдов в ночь с четверга на пятницу.