"Бакинский марафон 2017" – прекрасная инициатива - участник

2017-04-30 13:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - "Бакинский марафон 2017" – прекрасная инициатива, сказал в воскресенье Trend участник забега Салех Насиров, подчеркнув, что впервые участвует в Бакинском марафоне.

«Как гражданин Азербайджана, я присоединяюсь к этой прекрасной инициативе. Марафон – один из видов спорта, а спорт – это здоровье», - отметил Насиров.

Сегодня состоялся "Бакинский марафон 2017", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Забег протяженностью 21 километр стартовал от Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.

Марафон начался в 10:00. На преодоление расстояния в 21 километр было отведено максимум 4,5 часа.

(Автор: Вугар Иманов. Текст: Кямаля Сеидова)