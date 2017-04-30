Израильтянка Виктория Вайнберг-Филановски выиграла золотую медаль Кубка мира по художественной гимнастике

2017-04-30 14:05 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Израильтянка Виктория Вайнберг-Филановски выиграла золотую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами.

В финале ее результат составил 17,300 балла

"Серебро" завоевала российская гимнастка Александра Солдатова, с результатом 17,200 балла, а бронзовая медаль досталась другой россиянке Арине Авериной, набравшей 17,150 балла.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям). В этот день определятся победители по индивидуальным выступлениям в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также по групповым выступлениям в упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

В групповых упражнениях Азербайджан представляет сборная в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой.

Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом с участием призеров и юных азербайджанских гимнасток.

(Автор: Анвар Мамедов)