Азербайджанскую гимнастику ждет блестящее будущее - болельщик

2017-04-30 14:08 | www.trend.az | 2

БАКУ/Trend/- Проведение таких крупномасштабных соревнований как Кубок мира по художественной гимнастики в Баку очень важно, сказал в воскресенье Trend зритель Тофиг Дадашлы, который пришёл смотреть Кубок мира по художественной гимнастике в Баку.

Всегда интересно приходить и смотреть такие соревнования, сказал он.

Зритель выразил уверенность, что гимнастика будет продолжать стремительно развиваться в Азербайджане.

"Сегодня я буду поддерживать сборную Азербайджана в групповых упражнениях и жду от них победы", - отметил он.

А что касается индивидуальных упражнений, Дадашлы отметил выступление молодой азербайджанской гимнастки Зохры Агамировой.

"Несмотря на то, что у нее мало опыта, она выступила достойно",- сказал зритель.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям).

В этот день определятся победители по индивидуальным выступлениям в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также по групповым выступлениям в упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

В групповых упражнениях Азербайджан представляет сборная в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой.

Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом с участием призеров и юных азербайджанских гимнасток.

(Автор: Ляман Зейналова)