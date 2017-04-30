Надеюсь, что сборная Азербайджана займет призовое место на Кубке мира в Баку - зрительница

2017-04-30 14:18 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/- Я сегодня пришла поддерживать сборную Азербайджана и надеюсь что наша сборная займет призовое место, сказала в воскресенье Trend зрительница Лилия Цуркова пришедшая посмотреть Кубок мира по художественной гимнастике в Баку.

"Мне еще понравилась вчерашнее выступление молодой азербайджанской гимнастки Зохры Агамировой в индивидуальных упражнениях", - сказала она.

По словам зрительницы, она уверена, что в будущем гимнастика будет ещё больше развиваться в Азербайджане.

"Хотелось бы увидеть больше гимнасток из Азербайджана. Необходимо продолжать работу направленную на привлечения азербайджанской молодежи к этому виду спорта",- добавила Цуркова.

Уровень организации соревнований великолепен, и цены на билеты абсолютно доступные, отметила зрительница.

Очень прекрасная идея сопровождать выход каждой спортсменки национальной музыкой, отметила она.

"Я рада, что такие крупномасштабные соревнования проходят в Баку",- сказала она.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям).

В этот день определятся победители по индивидуальным выступлениям в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также по групповым выступлениям в упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

В групповых упражнениях Азербайджан представляет сборная в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой.

Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом с участием призеров и юных азербайджанских гимнасток.

(Автор: Ляман Зейналова)