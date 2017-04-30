СМИ сообщили о двух готовящихся в Лондоне терактах

2017-04-30 14:28 | www.oxu.az | 3

Британской полиции известно о еще по меньшей мере двух готовящихся терактах в Лондоне.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание Sunday Times со ссылкой на источники в полиции.

«Есть еще два плана по совершению терактов, которые мы внимательно отслеживаем», — заявил высокопоставленный сотрудник контртеррористического подразделения, отметив, что меры безопасности усилены и правоохранительные органы пытаются отследить шаги злоумышленников.

Экстремисты, предположительно, являются последователями идей террористических группировок "Исламское государство» и «Аль-Каида».

Следователи считают, что террористы не имеют связей ни с задержанным в четверг в Вестминстере Халидом Мохамедом Омаром Али, ни с группой лиц, арестованных во время рейдов в ночь с четверга на пятницу.

С.Б.

