C 5 мая вступает в силу новый запрет – штраф 40 манатов

2017-04-30 14:44 | www.oxu.az | 4

Cпециальные дорожные разделительные полосы в связи с IV Исламскими играми солидарности будут использоваться с 5 по 25 мая.

Как передает Oxu.Az, автомобили, за исключением привлеченных к IV Исламским играм солидарности транспортных средств, пересекут эти полосы, тогда их водители будут привлечены к административной ответственности.

За въезд на запрещенную полосу полагаются штрафы до 40 манатов в соответствии с законодательством.

С.Б.

