Болгарская гимнастка взяла "золото" на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку

2017-04-30 14:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Представительница Болгарии Невиана Владинова выиграла золотую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

В финале Владинова получила от судей 17,600 баллов.

Серебряную медаль завоевала россиянка Арина Аверина, набравшая 16,900 баллов, а "бронза" досталась белорусской гимнастке Алине Горносько, показавшей результат в 16,800 баллов.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям). В этот день определятся победители по индивидуальным выступлениям в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также по групповым выступлениям в упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

В групповых упражнениях Азербайджан представляет сборная в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой.

Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом с участием призеров и юных азербайджанских гимнасток.

(Автор: Анвар Мамедов)