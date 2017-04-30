Болгарская гимнастка взяла "золото" на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку
2017-04-30 14:45 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Представительница Болгарии Невиана Владинова выиграла золотую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.
В финале Владинова получила от судей 17,600 баллов.
Серебряную медаль завоевала россиянка Арина Аверина, набравшая 16,900 баллов, а "бронза" досталась белорусской гимнастке Алине Горносько, показавшей результат в 16,800 баллов.
В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.
Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.
Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям). В этот день определятся победители по индивидуальным выступлениям в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также по групповым выступлениям в упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.
В групповых упражнениях Азербайджан представляет сборная в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой.
Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом с участием призеров и юных азербайджанских гимнасток.
(Автор: Анвар Мамедов)