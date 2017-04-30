Завтра в Баку будет солнечно и жарко

2017-04-30 15:26 | www.oxu.az | 3

В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром местами будет слабый туман. Северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12, днем - 20-25, в Баку ночью - 9-11, днем - 22-24 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, однако в первой половине дня в некоторых западных районах возможны кратковременные, грозовые дожди.

Восточный ветер днем усилится. Ночью 8-13, днем 23-28, в горах ночью 1-6, днем 12-17 градусов тепла.

С.Б.

