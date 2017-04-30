Необходимо исправлять свои ошибки - российские гимнастки

2017-04-30 15:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Необходимо продолжать работать над собой и исправлять допущенные ошибки, сказали в воскресенье Trend российские гимнастки Александра Солдатова и Арина Аверина.

"Свое выступление оцениваю на четверку. Не все из того, что хотелось, удалось сделать. Например, в ленте допустила помарки, но с остальными снарядами выступила чище. Следующий этап Кубка мира я пропускаю, так что буду готовиться к Чемпионату Европы", - сказала Аверина.

В свою очередь Солдатова назвала Кубок мира в Баку полезным стартом.

"Это был очень полезный для меня старт. Были ошибки, и очень важно было все проверить. Сейчас будем менять то, что не получилось. Хорошо, что эти ошибки произошли здесь, а не на Чемпионатах Европы или мира", - сказала Солдатова.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям). Уже определились победители по индивидуальным выступлениям в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а в продолжении дня будут выявлены призер по групповым выступлениям в упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

В групповых упражнениях Азербайджан представляет сборная в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой.

Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом с участием призеров и юных азербайджанских гимнасток.

(Автор: Анвар Мамедов)