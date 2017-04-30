В Баку прошла церемония награждения победителей финалов Кубка мира по художественной гимнастике в индивидуальных выступлениях (ФОТО)

2017-04-30 15:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира по художественной гимнастике в индивидуальных выступлениях по всем четырем видам программы (обруч, мяч, булавы, лента).

В церемонии приняли участие вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов, технический делегат FIG Даниэла Деллекьяи и главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева.

(Автор: Максим Цурков)