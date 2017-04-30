Хаменеи: угрозу войны от Ирана отвел иранский народ, а не политики

2017-04-30 15:30 | www.apa.az | 2

Угрозу войны от Ирана отвел иранский народ, а не приписывающие себе эту заслугу политики.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.

“Некоторые говорили и говорят, что им удалось отвести угрозу войны от страны. Это неверно. Заслуга в устранении военной угрозы принадлежит народу”, - подчеркнул глава государства, выступление которого на состоявшейся встрече с представителями рабочего класса распространила его пресс-служба.

Очевидно, что Хаменеи имел в виду высказывания представителей кабинета министров президента Хасана Роухани. Они неоднократно ставили себе в заслугу заключение в июле 2015 года соглашения по иранскому атому, что, по их словам, позволило снять напряженность вокруг Ирана и устранить угрозу силового решения иранской ядерной проблемы.

19 мая в Иране пройдут президентские выборы. Роухани, которого поддерживают иранские реформаторы, баллотируется на второй срок. Его основными соперниками выступают бывший генпрокурор ИРИ Эбрахим Раиси и мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф, которые представляют интересы лагеря иранских консерваторов.