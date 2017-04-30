Президенту Ирана Хасану Рухани посоветовали не присваивать достижения страны

2017-04-30 15:49 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи тактично намекнул президенту Хасану Рухани не присваивать достижения страны.

«Иногда мы слышим, как некоторые политики говорят, что, с их приходом к власти, им удалось отвести от страны «тень войны»... Нет, это неверно. То, что на протяжении многих лет предотвращало войну – это участие народа» - передает слова Хаменеи официальный сайт аятоллы.

В этом высказывании Верховный Лидер, подразумевал президента Рухани, который, говоря о ядерной сделке 2015 года, заявил, что ему удалось предотвратить войну против Ирана.

«Народное участие является решающим, оно обеспечивает безопасность, и если граждане присутствуют на сцене, тогда и страна всегда будет в безопасности», - повторил аятолла Хаменеи.