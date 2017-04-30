В Сирии восемь мирных граждан стали жертвами авиаударов

2017-04-30 16:01 | www.trend.az | 4

Восемь мирных сирийцев погибли при авианалете международной коалиции во главе с США в захваченном ИГ городе Табка к западу от Ракки, передает РИА Новотси со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

Бои против террористов ИГ в Табке ведут преимущественно курдские отряды "Сирийских демократических сил" (СДС) и поддержку с воздуха им оказывает коалиция. Дамаск считает операцию незаконной.

"Восемь человек погибли, в том числе пять членов одной семьи, в результате налета ВВС международной коалиции во главе с Вашингтоном в районах Мансура и Аль-Вахб в Табке", - сообщил телеканал со ссылкой на источники.

Ливанский канал "Аль-Маядин" со ссылкой на своего корреспондента в Сирии передал, что жертвами бомбардировки стали не менее 14 человек.