Жду успешного выступления от сборной Азербайджана на Кубке мира - Марина Дурунда

2017-04-30 16:07 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Сегодня я ожидаю успешного выступления от сборной Азербайджана на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку, сказала в воскресенье Trend азербайджанская гимнастка Марина Дурунда.

"Я считаю, что в этом году сборная Азербайджана очень сильная и они это доказали во время вчерашнего выступления со скакалками и мячами. В первый день они допустили ошибку и поэтому не смогли завоевать медаль в многоборье, но я думаю, что если они сегодня соберутся и сделают все, так как надо, конечно их ждет успех. Я буду от души болеть за них", - сказала Дурунда.

Говоря о выступлении молодой азербайджанской гимнастки Зохры Агамировой, Дурунда сказала, что она очень хорошо справилась.

"Она выступала вместо меня. Я считаю, что она очень хорошо справилась. Она первый раз выступала на Кубке мира и если честно, я за нее очень переживала. Я ощущала ответственность, что она выступает вместо меня", - отметила Дурунда.

Говоря о выступлении другой азербайджанской гимнастки Жали Пириевой, Дурунда сказала, что она в первый день допустила ошибки, но во второй день она собралась и выступила хорошо.

(Автор: Ляман Зейналова)