Кубок мира по художественной гимнастике в Баку стал хорошей подготовкой перед Чемпионатом Европы - израильская гимнастка

2017-04-30 16:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Кубок мира по художественной гимнастике в Баку стал хорошей подготовкой перед Чемпионатом Европы, сказала в воскресенье Trend победительница соревнований в упражнениях с булавами израильская гимнастка Виктория Вайнберг-Филановски.

"Мне безумно понравилось выступать здесь, очень хорошая публика, превосходная организация, прекрасный зал. Я нигде не видела таких превосходных условий для гимнастов, для подготовки к соревнованиям. Вообще на чемпионате прекрасная атмосфера", - сказала гимнастка.

Филановски уточнила, что в Баку она приезжает в третий раз: ранее она бывала в столице Азербайджана на I Европейских играх и на чемпионате Европы.

По словам спортсменки, в целом она довольна своим выступлением, хотя и были допущены ошибки.

"Будем работать, исправлять ошибки", - сказала она, отметив, что завоеванная сегодня медаль стала для нее первой наградой на Кубках мира.

(Автор: Анвар Мамедов)