Кубок мира по художественной гимнастике в Баку стал хорошей подготовкой перед Чемпионатом Европы - израильская гимнастка
2017-04-30 16:15 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Кубок мира по художественной гимнастике в Баку стал хорошей подготовкой перед Чемпионатом Европы, сказала в воскресенье Trend победительница соревнований в упражнениях с булавами израильская гимнастка Виктория Вайнберг-Филановски.
"Мне безумно понравилось выступать здесь, очень хорошая публика, превосходная организация, прекрасный зал. Я нигде не видела таких превосходных условий для гимнастов, для подготовки к соревнованиям. Вообще на чемпионате прекрасная атмосфера", - сказала гимнастка.
Филановски уточнила, что в Баку она приезжает в третий раз: ранее она бывала в столице Азербайджана на I Европейских играх и на чемпионате Европы.
По словам спортсменки, в целом она довольна своим выступлением, хотя и были допущены ошибки.
"Будем работать, исправлять ошибки", - сказала она, отметив, что завоеванная сегодня медаль стала для нее первой наградой на Кубках мира.
(Автор: Анвар Мамедов)