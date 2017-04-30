Созданные в Баку условия помогают спортсменам добиваться самых высоких результатов - посол Белоруссии

2017-04-30 16:24 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Великолепная атмосфера и условия созданные для спортсменов в Баку помогают им добиваться самых высоких результатов, сказал в воскресенье Trend посол Белоруссии в Азербайджане Геннадий Ахрамович, который посетил соревнования Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

Посол выразил удовлетворенность в связи с тем, что белорусские гимнастки получили медали на этом Кубке мира.

"Сегодня мы проводим уикэнд на Национальной арене гимнастики и получаем огромное удовольствие. Я хотел бы пожелать организаторам соревнований новых успехов и новых творческих достижений", - добавил посол.

В воскресенье проходят финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом с участием призеров и юных азербайджанских гимнасток.

(Автор: Ляман Зейналова)