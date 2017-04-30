Очень понравилось выступать в Баку - белорусская гимнастка

2017-04-30 16:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Мне очень понравилось выступать в Баку в такой замечательной атмосфере, сказала Trend в воскресенье белорусская гимнастка Алина Горносько, выигравшая две бронзовые медали на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку.

"Я довольна своим выступлением. Я впервые выступаю на таком высоком уровне, потому что только недавно перешла из юниоров. Мне достаточно тяжело бороться с такими сильными соперниками, но я стараюсь работать над ошибками", - сказала Горносько.

Она отметила, что Баку ей очень понравился

"У вас очень красивый город. Тут отличная публика и превосходная организация соревнований. Понравилось выступать в такой атмосфере", - сказала Горносько.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям). Уже определились победители по индивидуальным выступлениям в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а в продолжении дня будут выявлены призер по групповым выступлениям в упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

В групповых упражнениях Азербайджан представляет сборная в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой.

Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом с участием призеров и юных азербайджанских гимнасток.