Мэй заявила, что переговоры по Brexit будут тяжелыми

2017-04-30 16:44 | www.apa.az | 4

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в воскресенье, что переговоры с Европейским союзом относительно выхода страны из блока будут тяжелыми, отвечая таким образом на жесткую позицию, занятую лидерами ЕС относительно будущих переговоров.

Как передает АПА со ссылкой на Reuters, лидеры ЕС в субботу одобрили жесткие условия касательно Brexit для Британии и предупредили, чтобы британцы не имели “никаких иллюзий” относительно быстрого установления новых отношений с целью сохранить доступ на рынкам ЕС, сообщает Reuters.

“То, что это показывает, и что некоторые из других комментариев, которые мы уже видели от европейских лидеров, что наступают времена, когда эти переговоры будут жесткими”, - отметила Мэй.

Британский премьер также подтвердила свою позицию, что она будет готова прекратить переговоры без соглашения, если ей не понравится то, что будет предложено Брюсселем.

Как раньше сообщалось, главы государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе единодушно одобрили директивы на ведение переговоров с Лондоном о выходе Великобритании из Сообщества.

Как ожидается, переговоры о Brexit смогут начаться не раньше 8 июня, когда в Британии пройдут внеочередные выборы.

По планам Еврокомиссии, после завершения переговоров о Brexit Великобритания должна покинуть ЕС в марте 2019 года.