Итальянские гимнастки завоевали золотые медали Кубка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях

2017-04-30 16:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Итальянские гимнастки завоевали золотые медали Кубка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях с пятью обручами.

В финале итальянские спортсменки набрали 18,700 баллов.

Серебряные медали завоевали представители Беларуси, также набравшие 18,700 балла, а "бронза" досталась болгаркам, набравшим 18,650 балла.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям). Уже определились победители по индивидуальным выступлениям в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а в продолжение дня будут выявлены призеры по групповым выступлениям в упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

В групповых упражнениях Азербайджан представляет сборная в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой.

Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом с участием призеров и юных азербайджанских гимнасток.