Итальянские гимнастки завоевали золотые медали Кубка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях
2017-04-30 16:46 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Итальянские гимнастки завоевали золотые медали Кубка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях с пятью обручами.
В финале итальянские спортсменки набрали 18,700 баллов.
Серебряные медали завоевали представители Беларуси, также набравшие 18,700 балла, а "бронза" досталась болгаркам, набравшим 18,650 балла.
В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.
Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.
Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям). Уже определились победители по индивидуальным выступлениям в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а в продолжение дня будут выявлены призеры по групповым выступлениям в упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.
В групповых упражнениях Азербайджан представляет сборная в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой.
Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом с участием призеров и юных азербайджанских гимнасток.