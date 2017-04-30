Известный альпинист погиб, покоряя Эверест

2017-04-30 17:01 | www.oxu.az | 2

Известный альпинист из Швейцарии Уели Стек (Ueli Steck) погиб во время подготовки к подъему на высочайшую гору планеты, мужчина стал первой жертвой после открытия сезона восхождений на Эверест в этом году, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Тело 40-летнего альпиниста было обнаружено у подножия горы Нупцзе, расположенной в двух километрах к юго-западу от Эвереста. Стек перед восхождением прибыл на склон горы Нупцзе, чтобы пройти акклиматизацию перед подъемом на главную вершину мира в мае.

«Его тело было найдено и его везут в Катманду», — сообщил Мнигма Шерпа из компании Seven Summits Treks, организовавшей восхождение.

Гибель альпиниста подтвердил департамент туризма Непала.

C.Б.

