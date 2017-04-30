Пуск нового НПЗ в Иране позволит стране стать экспортером бензина

2017-04-30 17:16 | www.apa.az | 3

Пуск нефтеперерабатывающего завода “Сетареэ Халидже фарс” ("Звезда Персидского залива") позволит Ирану полностью обеспечить свои потребности в бензине и стать его экспортером.

Как передает АПА, в ней принял участие президент ИРИ Хасан Роухани.

Состоялся пуск первой очереди завода, которая будет производить 12 млн литров бензина стандарта Евро-4 в день. Именно такие объемы топлива Иран закупал до настоящего времени за рубежом. До конца текущего иранского года (завершится 20 марта 2018 г.) планируется ввести в эксплуатацию вторую и третью очереди НПЗ, что позволит Ирану экспортировать бензин.