Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в "Бакинском марафоне 2017" (версия 2)

2017-04-30 17:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в "Бакинском марафоне 2017", проведенном в воскресенье по инициативе Фонда Гейдара Алиева под лозунгом "Победи ветер".

До начала забега группе представителей медиа, освещавших прошлогодний марафон, были вручены награды.

Полумарафон, организованный под девизом «Победи ветер», стартовал в 10:00 от Площади Государственного флага и завершился на Бакинском олимпийском стадионе. Дистанция марафона составила 21 километр.

Важнейшим отличием организуемого уже второй год марафона является охват большого числа участников. В целом, для участия в соревновании зарегистрировалось свыше 13 тысяч человек.

В мероприятии также участвовали официальные лица, общественно-политические деятели, известные представители культуры и искусства, спортсмены, представители общественности и студенты.

К соревнованию присоединились представители свыше 60 организаций и компаний, функционирующих в Азербайджане.

Вместе с гражданами Азербайджана в марафоне приняли участие свыше 1000 иностранных гостей. К соревнованию присоединились также послы Швейцарии, Индии, Чехии, Мексики, Бразилии, ОАЭ, Украины и Малайзии, сотрудники дипломатических представительств Кореи, Ирака, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана, представительства ЕС в Азербайджане, британской Организации совместной помощи Азербайджану (UAFA) и компании BP Azərbaycan.

В марафоне также приняли участие граждане США, Великобритании, Германии, Польши, Турции, России, Ирана, Грузии, Украины и других стран.

В состоявшемся в воскресенье марафоне приняли активное участие жители различных регионов Азербайджана. К соревнованию примкнули участники из Сумгайыта, Губы, Геранбоя, Кюрдамира и других городов и районов, в том числе, добровольцы Общественного объединения «Региональное развитие» из различных районов.

Самым взрослым участником марафона был 78-летний Тарверди Алиев, участвовавший до этого почти в 40 марафонах в различных странах. Тарведи Алиев принимал также участие в Бакинском марафоне в 2016 году, и тогда тоже был самым взрослым марафонцем.

Маршрут соревнования был проложен через Национальный приморский парк, улицу Юсифа Сафарова, и, пройдя мимо Центра Гейдара Алиева, был продолжен по проспекту Гейдара Алиева до Бакинского олимпийского стадиона.

Созданные через каждые два километра маршрута пункты поддержки обеспечили марафонцев водой, санитарным узлом и первой медицинской помощью. Не сумевшие продолжить марафон участники, пришедшие их поддержать зрители, а также другие лица были доставлены до финиша специальными автобусами. На протяжении всего маршрута функционировали четыре автобусные остановки. На Бакинском олимпийском стадионе была организована фан-зона, где участникам забега и детям были представлены специальные развлекательные программы. Собравшиеся на Бакинском олимпийском стадионе болельщики поддержали пришедших на марафон «Победи ветер». Финишная линия и церемония награждения соревнования также были организованы на Бакинском олимпийском стадионе. Победителями марафона среди мужчин стали граждане Турции Вейси Аслан и Узеир Сойлемез занявшие соответственно, первое и второе место, а третье место было присуждено россиянину Владиславу Демьянову.

Среди женщин к финишу первой пришла турчанка Яйла Кылыдж, второй – украинка Валентина Полтовска, третьей - иранка Париса Араб.

Затем на Бакинском олимпийском стадионе состоялась церемония награждения победителей Бакинского марафона 2017 определенных по двум категориям - мужской и женской. В каждой из категорий обладателю первого места была присуждена награда в размере 3000 манатов, второго места - 2000 манатов, а занявший третье место участник получил 1000 манатов. Победителям забега были вручены подарки, а также медали и сертификаты. В то же время, участникам, занявшим с четвертого по десятое места, спонсоры Бакинского марафона 2017 вручили различные поощряющие подарки.

Впервые Бакинский марафон был проведен 1 мая 2016 года.

Марафон, нацеленный на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропагандирующий здоровый образ жизни, объединивший множество людей во имя благородной цели, был организован при поддержке Управления Приморского Бакинского бульвара, Бакинского олимпийского стадиона. Проект был реализован компанией Sport Marketing Group (SMG).

Партнерами и спонсорами Бакинского марафона 2017 стало министерство образования, министерство транспорта, связи и высоких технологий, Госнефтекомпания SOCAR, Общественное объединение IDEA, Общественное объединение «Региональное развитие», “GreenCar”, “Azər Türk Bank”, “GoSport”, “Турецкие авиалинии ”, “Coca Cola”, “Huawei”, “Alfa Romeo” и “Ernst & Young”.

Собранные на марафоне средства будут направлены на проект поддержки детей, лишенных родительской опеки, реализуемый Фондом Гейдара Алиева.

До сих пор подобные марафоны были организованы в Лондоне, Париже, Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Берлине, Барселона, Стамбуле и других городах мира.

Дистанция полного марафона – 42 километра, полумарафона – 21 километр. Являясь спортивным мероприятием, марафоны также предусматривают достижение благотворительных целей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)