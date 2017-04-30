Украинские гимнастки завоевали золотые медали Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в групповых упражнениях

2017-04-30 17:49 | www.trend.az | 4

АКУ /Trend/ - Украинские гимнастки завоевали золотые медали Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками, набрав в финале 18,200 балла.

Серебряные медали выиграли представители Болгарии с результатом в 17,350 баллов, а бронза досталась представительницам Беларуси, набравшим 17,100 баллов.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Сегодня разыгрывались шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям).

В групповых упражнениях Азербайджан представляли сборная в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой, которые заняли пятое место в финале с пятью обручами и восьмое - с тремя мячами и двумя скакалками.

Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом с участием призеров и юных азербайджанских гимнасток.

(Автор: Анвар Мамедов)