Украинские гимнастки завоевали золотые медали Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в групповых упражнениях
2017-04-30 17:49 | www.trend.az | 4
АКУ /Trend/ - Украинские гимнастки завоевали золотые медали Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками, набрав в финале 18,200 балла.
Серебряные медали выиграли представители Болгарии с результатом в 17,350 баллов, а бронза досталась представительницам Беларуси, набравшим 17,100 баллов.
В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.
Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.
Сегодня разыгрывались шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям).
В групповых упражнениях Азербайджан представляли сборная в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой, которые заняли пятое место в финале с пятью обручами и восьмое - с тремя мячами и двумя скакалками.
Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом с участием призеров и юных азербайджанских гимнасток.
(Автор: Анвар Мамедов)