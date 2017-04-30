Опыт который гимнастки приобрели на Кубке мира в Баку поможет им в дальнейших соревнованиях - посол Румынии

2017-04-30 17:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Опыт, который гимнастки приобрели на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку, поможет им в дальнейших крупномасштабных соревнованиях, сообщил в воскресенье Trend, посол Румынии в Азербайджане Дан Ианку, который посетил соревнования в Национальной арене гимнастики.

"На этих соревнованиях румынская гимнастка Ана Луиза Филиориану вышла в финал в упражнениях с булавами и мячом, что весьма хороший результат. Я очень горжусь румынскими гимнастками", - отметил посол.

По словам посла, он был впечатлен уровнем организации соревнований.

"И мне известно, что румынские гимнастки очень довольны условиями, созданными в Национальной арене гимнастики", - сказал Ианку.

По словам посла, он не первый раз посещает Национальную арену гимнастики.

"В прошлом месяце я смотрел здесь соревнования Кубка мира по спортивной гимнастике. По итогам этих соревнований, румынские гимнастки завоевали две медали", - сказал дипломат.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям). Уже определились победители по индивидуальным выступлениям в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а в продолжение дня будут выявлены призеры по групповым выступлениям в упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

В групповых упражнениях Азербайджан представляет сборная в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой.

Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом с участием призеров и юных азербайджанских гимнасток.

(Автор: Ляман Зейналова)