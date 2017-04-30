Боттас победил на Гран-при «Формулы-1» в Сочи

2017-04-30 18:02 | www.oxu.az | 4

Финский гонщик «Формулы-1» Валттери Боттас, выступающий за Mercedes, победил на Гран-при Сочи.

Как передает Oxu.Az, для Боттаса эта победа стала первой в карьере. Ранее финн 11 раз оказывался на подиуме. Второе место занял немец Себастьян Феттель из Ferrari, третье — его партнер по команде Кими Райконен (Финляндия). Британец Льюис Хэмилтон из Mercedes финишировал четвертым.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, пришел к финишу 12-м.

Следующий Гран-при пройдет в Испании 12-14 мая.

С.Б.

