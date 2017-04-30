Организация Кубка мира в Баку как всегда на высочайшем уровне - заместитель посла Израиля

2017-04-30 18:06 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Я получил удовольствие от соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, сказал в воскресенье Trend заместитель посла Израиля в Азербайджане Амир Ром.

"Я уже второй год посещаю соревнования по гимнастике в Баку. Организация соревнований как всегда на высочайшем уровне. Спортивные сооружения прекрасные", - отметил Ром.

Две гимнастки из Израиля участвовали в этих соревнованиях, и одна из них выиграла золотую медаль, сказал Ром.

"Я был очень рад увидеть флаг Израиля и услышать гимн своей страны в Баку", - отметил дипломат.

Ром сказал, что он намерен и в будущем посещать спортивные мероприятия в Баку.

В воскресенье прошли финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Всего разыгрывалось шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям).

Соревнования завершились грандиозным гала-концертом с участием призеров и юных азербайджанских гимнасток.

(Автор: Ляман Зейналова)