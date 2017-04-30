В Стамбуле убит глава оппозиционного иранского телеканал

2017-04-30 18:14 | www.apa.az | 2

Саид Каримиан, глава телекомпании Gem TV, которая объединяет несколько вещающих на персидском языке спутниковых телеканалов, был застрелен в субботу в Стамбуле.

Как передает АПА со ссылкой на газета Hurriyet, вместе с Каримианом, имеющим британское подданство и ранее заочно приговоренным иранским судом к шести годам тюрьмы, был убит его бизнес-партнер из Кувейта.

Инцидент произошел на севере европейской части Стамбула в субботу вечером. Черный джип перегородил дорогу автомобилю, в котором находились Каримиан и его спутник. Из джипа вышли неизвестные в масках и расстреляли автомобиль. Каримиан погиб на месте, его коллега из Кувейта находится в больнице.

Турецкая полиция проводит расследование инцидента, изъяты записи камер наблюдения. Стражи порядка обнаружили сгоревший джип нападавших в десяти километрах от места преступления. По предварительным данным, убийство связано с финансовыми проблемами Каримиана.

Компания Gem TV объединяет 17 телеканалов, транслирующих западные передачи и телесериалы на персидском языке. Помимо этого, в компанию входят телеканалы на арабском и курдском языках. Суд в Тегеране заочно приговорил Каримиана к тюрьме за “распространение пропаганды против Ирана”.

Родственники убитого сообщили, что он последние три месяца получал угрозы от иранских властей и в ближайшее время планировал вернуться из Стамбула в Лондон.