Баку преподнес нам массу впечатлений - белорусские гимнастки

2017-04-30 18:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Баку преподнес нам массу впечатлений, сказали в воскресенье представителям СМИ медалистки Кубка мира по художественной гимнастике - члены команды Беларуси по групповым упражнениям.

"У нас сравнительно молодая команда, некоторые гимнастки первый год выезжают на столь серьезные турниры. Мы просто в восторге от Баку - у вас все на очень высоком уровне, отличная публика", - сказала член команды Ксения Челдышкина.

По её словам команда не совсем довольна своими выступлениями.

"Не могу сказать, что в полной мере удовлетворены своим выступлением, что-то получилось, а что-то нет. Будем работать дальше, и исправлять ошибки. Это был наш третий старт с текущей программой, и в дальнейшем мы будем ее усложнять", - сказала белорусская гимнастка.

Напомним, что белорусские спортсменки выиграли серебряные медали в упражнениях с пятью обручами и бронзовые медали - с тремя мячами и двумя скакалками.

В воскресенье прошли финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходили в Национальной арене гимнастики.

Сегодня было разыграно шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям).

Соревнования завершились грандиозным гала-концертом с участием призеров и юных азербайджанских гимнасток.

(Автор: Анвар Мамедов)