Азербайджан и Украина не конкурируют, а дополняют друг друга в спорте - посол

2017-04-30 18:59 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Украина не конкурируют, а дополняют друг друга не только в политике, но и в спорте, сказал в воскресенье Trend посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко по итогам Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

"Как любитель спорта я высоко оцениваю уровень организации Кубка мира в Баку. Я очень рад, что наша команда получила золотую медаль и это показывает высокий уровень развития спорта в Украине. В уровне спорта в Азербайджане я не сомневаюсь. Потому, что я уже долгое время здесь работаю и видел как эта сфера развивалась и продолжает развиваться в Азербайджане",- сказал посол.

"Отрадно, что много украинских гимнасток участвуют на спортивных соревнованиях в Баку", - добавил посол.

"К сожалению в Украине нет такого зала как Национальная арена гимнастики. Но мы часто будем приходить и смотреть спортивные соревнования в Баку и будем радоваться победам как украинских спортсменов так и азербайджанских гимнасток", - сказал Мищенко.

В воскресенье прошли финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Всего разыгрывались шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям).

Соревнования завершились грандиозным гала-концертом с участием призеров и юных азербайджанских гимнасток.

(Автор: Ляман Зейналова)