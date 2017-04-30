Азербайджан – лидер по росту числа курильщиков

2017-04-30 19:15 | www.oxu.az | 4

Лишь в двух странах мира в период с 2005-го по 2015-й годы было зафиксировано значительное увеличение числа курильщиков-мужчин. Столь печальная статистика относится к Азербайджану и Конго.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на данные, опубликованные медицинским изданием The Lancet.

В Азербайджане количество курящих за десять лет выросло на 1,3 процента, что является достаточно высокой цифрой на общем фоне снижения числа курильщиков в мире. Растет в Азербайджане и число курящих женщин.

Исследование было проведено в 195 странах мира. В Азербайджане процент курящих мужчин равен 40,2. Выше показатель только в Армении, Беларуси, Гренландии, Индонезии, Кирибати, Лаосе и на Северных Марианских островах.

Процент курящих женщин в Азербайджане весьма низкий – 1,6. Меньше курят женщины в Армении, Бенине, Бурунди, ЦАР, Коморских островах, Конго, Кот д`Ивуаре, ДР Конго, Доминике, Египте, Эритрее, Эфиопии, Гане, Гвинее, Гвинее-Биссау, Кении, Лесото, Либерии, Ливии, Малави, Мали, Марокко, Нигере, Нигерии, Северной Корее, Сан-Томе и Принсипи, Шри-Ланке, Судане, Свазиленде, Таджикистане, Танзании, Гамбии, Того, Туркменистане, Вьетнаме и Зимбабве. Как видим, в основном женское курение не распространено в африканских странах.

Всего в мире около 1 миллиарда курильщиков. А курение сигарет является основной причиной преждевременной смерти более чем в ста странах. Во всем мире ежедневно курят 25 процентов мужчин и 5,4 процента женщин.

Процент курильщиков в мире значительно снизился в период с 1990 по 2005-й годы – на 18 процентов у мужчин и на 34 процента у женщин. Однако с учетом роста численности населения количество курящих возросло с 870 миллионов до 933. А процент смертности вырос на 4,7 процента.

В 2015 году от курения умерло 6,4 миллиона человек. Это 11,5 процента от всех смертельных случаев во всем мире. Половина смертей от курения пришлась на четыре страны - Китай, Индию, США и Россию. В 1990 году курение было в числе пяти главных причин инвалидности в 88 странах. В 2015 году количество таких стран возросло до 109.

Число мужчин-курильщиков выше в странах с промежуточным социально-экономическим развитием, а женщин - в промышленно развитых странах.

Устойчивый ежегодный прогресс в борьбе с курением зафиксирован в 13 странах - Австралии, Бразилии, Китае, Дании, США, Исландии, Доминиканской Республике, Кении, Голландии, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и Швейцарии.

Снизилась и общая распространенность курения среди подростков - с 16 процентов (1990-й год) до 10,6 процентов (2015-й).

В Китае, Индии и Индонезии живет половина курящих мужчин всего мира. Также странами-лидерами по числу курильщиков являются США, Россия, Бангладеш, Япония, Германия, Филиппины и Бразилия.

Напомним, что 14 апреля в Милли Меджлисе обсуждался законопроект «Об ограничениях использования табачных изделий». В нем содержится длинный список мест, где будет запрещено курить, в том числе бары, рестораны и кафе – излюбленные места азербайджанских курильщиков, в которых уже давно не курят в зарубежных странах.

С.Б.

