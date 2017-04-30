«Bakı Marafonu 2017»dən maraqlı fotolar
2017-04-30 19:43 | www.trend.az | 1
Bakı. Trend:
Aprelin 30-da Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə “Bakı Marafonu 2017” keçirilib.
“Küləyə qalib gəl” şüarı altında təşkil olunan 21 kilometlik yarımarafon Dövlət Bayrağı Meydanından start götürüb və Bakı Olimpiya Stadionunda başa çatıb.
Yarışda iştirak üçün ümumilikdə 13 000-dən çox şəxs qeydiyyatdan keçib.
Marafon bir çox maraqlı məqamlarla yadda qalıb.
«Bakı Marafonu 2017»dən maraqlı məqamları əks etdirən fotosessiyanı təqdim edirik.