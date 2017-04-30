В Баку прошла церемония награждения победителей финалов Кубка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях (ФОТО)

2017-04-30 20:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях с обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

В церемонии приняли участие вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов, технический делегат FIG Даниэла Деллекьяи, депутат Милли Меджлиса Фуад Мурадов, член исполкома Всемирного союза борьбы Намиг Алиев, министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров и главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева

(Автор: Максим Цурков)