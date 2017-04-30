В Афганистане за сутки ликвидировали более 40 боевиков

2017-04-30 20:12 | www.oxu.az | 2

По меньшей мере 43 вооруженных боевика были ликвидированы за сутки в ходе военных операций в различных провинциях Афганистана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство внутренних дел исламской республики.

«За последние 24 часа силы афганской национальной обороны и силы безопасности Афганистана провели восемь антитеррористических операций в провинциях Кунар, Вардак, Нангархар, Забуль, Логар и Кундуз, - отмечается в заявлении ведомства. - В результате были уничтожены 43 вооруженных боевика, еще восемь получили ранения».

Кроме того, как указали в МВД, среди ликвидированных исламистов - «17 боевиков террористической организации «Исламское государство». В ходе операций также были изъяты оружие и боеприпасы. Информации о пострадавших со стороны силовиков не поступало.

Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, а также на севере страны. При этом все чаще на верность ИГ присягают полевые командиры и боевики движения «Талибан».

A.C.