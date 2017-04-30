Интересные фотографии с "Бакинского марафона 2017"

2017-04-30 20:11 | www.trend.az | 4

Баку/ Trend/ - В воскресенье по инициативе Фонда Гейдара Алиева прошел "Бакинский Марафон 2017".

Организованный под девизом «Победи ветер!» полумарафон протяженностью 21 километр, стартовал от Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.

Для участия в соревновании зарегистрировалось более 13000 человек.

Марафон запомнился многими интересными моментами.

Предоставляем фотосессию, отражающую интересные моменты "Бакинского марафона 2017".