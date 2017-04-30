В Баку состоялись гала-концерт и церемония закрытия Кубка мира по художественной гимнастике

2017-04-30 20:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку в Национальной арене гимнастики состоялись гала-концерт и церемония закрытия Кубка мира по художественной гимнастике.

На гала-концерте с показательными номерами выступили призеры соревнований и юные азербайджанские гимнастки. В частности, с показательным номером выступили золотая медалистка Кубка мира представительница Болгарии Невиана Владинова.

Также с показательной программой выступили команды среди взрослых и юниоров Азербайджана в групповых упражнениях.

Несмотря на то, что церемония получилась с легким налетом грусти, зрители остались от нее в восторге и восторженными аплодисментами отблагодарили гимнастов и организаторов шоу.

Trend представляет фотографии с церемонии закрытия.