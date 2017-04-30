Шесть человек задержаны в Турции по подозрению в подготовке теракта

2017-04-30 20:39 | www.apa.az | 4

Шесть предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство" были задержаны утром в Измире на западном побережье Турции.

Как передает АПА, об этом сообщила газета Hurriyet Daily News.

По предварительным данным полиции, задержанные планировали совершить теракт 1 мая, в Международный день труда. В результате проведенных рейдов полиция также изъяла множество документов, относящихся к ИГ, отмечает газета.

Полицейские продолжают расследование.