Один украинский военный погиб с начала суток, еще шестеро ранены - штаб

2017-04-30 20:34 | www.oxu.az | 4

С начала суток в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще шестеро получили ранения.

Как передает Oxu.Az об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

«Сепаратисты не прекращают огневых провокаций против сил АТО. С начала суток враг 28 раз обстрелял опорные пункты Вооруженных Сил Украины. С начала суток один украинский воин погиб, еще шестеро военнослужащих получили ранения», - говорится в

сообщении.

A.C.