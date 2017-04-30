Шесть человек задержаны в Турции по подозрению в подготовке теракта

2017-04-30 20:47 | www.oxu.az | 3

Шесть предполагаемых боевиков террористической группировки «Исламское государство"»были задержаны утром в Измире на западном побережье Турции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила газета Hurriyet Daily News.

По предварительным данным полиции, задержанные планировали совершить теракт 1 мая, в Международный день труда. В результате проведенных рейдов полиция также изъяла множество документов, относящихся к ИГ, отмечает газета.

A.C.