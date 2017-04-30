12 сумасшедших аттракционов, от которых сносит крышу

2017-04-30 21:06 | www.oxu.az | 4

Настоящих любителей острых ощущений прыжком с парашютом уже вряд ли удивишь. Они готовы отправиться в путешествие даже на другой конец света, чтобы пощекотать себе нервы.

Как передает Oxu.Az, в AdMe.ru отобрали 12 самых головокружительных аттракционов мира, от одного вида которых адреналин уже подскакивает!

Insanity, США

Название этой карусели переводится как «безумие», и это самая высокая карусель на планете. Она располагается на высоте около 300 метров и крепится в 20 метрах от края крыши одного из небоскребов. Карусель представляет собой конструкцию с открытыми кабинами для пассажиров, которая вращается со скоростью 60 км/ч под углом 70°. Кстати, все пассажиры во время вращения обращены лицом вниз к земле.

X-Scream, США

Аттракцион X-Scream находится на крыше отеля высотой 350 метров. Выглядит он как вагончик, в который садятся пассажиры. Затем он разгоняется, выезжает на 8 метров за пределы крыши, резко останавливается и внезапно ныряет вниз. Крики и визги обеспечены.

Big Shot, США



В том же отеле находится аттракцион Big Shot, и он считается самым высоким аттракционом в мире. К шпилю башни прикреплена платформа с сиденьями по всему периметру. Платформа выстреливает вверх с огромной скоростью, а затем совершает свободное падение. Если вы любите чувство, когда сердце словно выпрыгивает из груди, вам тут понравится.

White Cyclone, Япония



Изюминка этого аттракциона в том, что он сделан из дерева, а также входит в число самых протяженных американских горок: длина пути с головокружительными подъемами и спиральными спусками достигает 1,7 км. Высота аттракциона равна высоте 15-этажного здания, а скорость деревянных вагонеток может превышать 100 км/ч.

Giant Canyon Swing, США



Аттракцион в виде гигантских качелей расположен на склоне обрыва на высоте 400 метров над рекой Колорадо. Качели вмещают 4 пассажиров, которые раскачиваются на 112° над горизонтом со скоростью 80 км/ч. Оказавшись в самой высокой точке, экстремалы могут взирать на почти бесконечный обрыв, открывающийся под ними. Как утверждают создатели этого аттракциона, никто из посетителей так и не решился прокатиться на качелях второй раз.

EdgeWalk, Канада

Те, кто думают, что не боятся высоты, просто ни разу не бывали в Торонто. Здесь можно прогуляться на площадке, которая находится на 116-м этаже телевизионной вышки. Целых 30 минут можно расхаживать по краешку смотровой площадки без поручней и ограждений. Единственной мерой предосторожности является страховочный пояс с тросом.

Insano, Бразилия



От одного взгляда на эту водную горку уже замирает дыхание. Ведь прокатиться по ней означает спуститься с высоты 14-этажного дома на невероятной скорости почти под отвесным углом. И все это за 5 секунд! Спуск с горки заканчивается большим бассейном, где экстремал может перевести дыхание и прийти в себя.



Takabisha, Япония



Takabisha — это самые крутые американские горки в мире, на данный момент они являются рекордсменом и по размерам. 1 000 метров за 1 минуту и 52 секунды и 7 крутейших поворотов. А на некоторых участках виражей кабинка даже отрывается от рельсов и движется, скользя по магнитной подушке.

Zip World at Penrhyn Quarry, Великобритания



На канатном аттракционе Zip World at Penrhyn Quarry экстремалы разгоняются до 161 км/ч на высоте нескольких сотен метров, а сам полет длится 2 минуты. Интересно, успевают ли посетители насладиться прекрасным видом на величественные горы и завораживающее изумрудное озеро?

Bаrоn 1898, Нидерланды



Baron 1898 находится в парке аттракционов в стиле стимпанк. Эти горки известны своим интересным началом — падение в шахту с высоты более 37 метров. После такого головокружительные перевороты и бешеный разгон по трассе со скоростью 90 км/ч, наверное, покажутся обычным делом.

Leap of Faith, ОАЭ

Самой экстремальной водяной горкой по праву можно назвать Leap of Faith, которая находится в ОАЭ. С высоты 27 метров вы съезжаете по почти вертикальной трубе. Затем на большой скорости вылетаете в 60-метровый прозрачный подводный туннель, проложенный в бассейне с акулами. Да, с акулами.

Канатная дорога, ОАЭ



Zip Line в Дубае позволяет прокатиться по канатной дороге между двумя небоскребами прямо над самым большим фонтаном в мире и с видом на башню Бурдж-Халифа. Стартовать нужно будет с 90-метрового здания на Emaar Boulevard, а скорость во время полета достигает 80 км/ч. Работники аттракциона предупреждают: телефон и селфи-палку лучше оставить на старте, но кто же их будет слушать, ведь по время полета можно сделать невероятные фотографии.

A.C.