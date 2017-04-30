Умер украинский писатель Борис Олейник

2017-04-30 21:19 | www.oxu.az | 2

Умер известный советский и украинский поэт, писатель и экс-депутат Рады от компартии Борис Олейник. Об этом в своем фейсбуке сообщил украинский журналист Михаил Маслий, передает Oxu.Az со ссылкой на gazeta.ru.

Он скончался утром 20 апреля на 82-м году жизни. По словам Маслия, Олейник умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Олейник в 2005 году был удостоен звания герой Украины. Его авторству принадлежат более 40 книг поэзии и публицистики, издаваемых на Украине и в других республиках СССР.

Поэзию Бориса Олейника часто переводили на музыку, таким образом стихи становились песнями. Самые известные из них: «Песня о матери» и «Мама сеяла сон».

A.C.