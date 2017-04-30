Путин наградил Киркорова орденом Почета

2017-04-30 21:32 | www.oxu.az | 4

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российского певца Филиппа Киркорова орденом Почета за его вклад в развитие российской музыки, сообщает пресс-служба Кремля.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на gazeta.ru.

«Глава государства подписал указ о награждении Филиппа Киркорова орденом Почета за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность», — говорится в сообщении.

Сам документ также был опубликован на сайте Кремля.

Ранее Путин поздравил певца с 50-летием.

A.C.