Путин наградил Киркорова орденом Почета
2017-04-30 21:32 | www.oxu.az | 4
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российского певца Филиппа Киркорова орденом Почета за его вклад в развитие российской музыки, сообщает пресс-служба Кремля.
Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на gazeta.ru.
«Глава государства подписал указ о награждении Филиппа Киркорова орденом Почета за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность», — говорится в сообщении.
Сам документ также был опубликован на сайте Кремля.
Ранее Путин поздравил певца с 50-летием.
A.C.