Трамп не исключил прогресса КНДР в ракетной программе

2017-04-30 21:34 | www.trend.az | 2

Президента США Дональд Трамп не исключает, что Северная Корея может достичь прогресса в своей ракетной программе, передает "Интерфакс".

"Я бы не стал обсуждать это. Может быть, у них не очень хорошие ракеты. Но, в конце концов, у них будут хорошие ракеты", - сказал он в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос журналиста, почему КНДР проводит неудачные пуски.

Наряду с этим американский президент указал на важность роли Китая в этом регионе.

"Они (КНР - ИФ) не хотят видеть дестабилизированную Северную Корею. Но они не хотят, чтобы она обладала ядерным оружием", - пояснил Трамп, отметив, что он улучшил отношения с Пекином, если сравнивать с предыдущей администрацией.

"Но опять-таки, посмотрим, сможет ли председатель Си Цзиньпин повлиять и изменить ситуацию", - подчеркнул глава государства.

Накануне КНДР провела очередное ракетное испытание. Американский телеканал CNN сообщал со ссылкой на официального представителя США, что запущенная ракета взорвалась в воздухе и не достигла Японского моря. По подсчетам телеканала, это девятый ракетный запуск КНДР за 100 дней президентства Дональда Трампа.