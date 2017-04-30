В Зердабе 32-летний мужчина получил ножевое ранение

2017-04-30 22:10 | www.apa.az | 4

В Зердабском районе зафиксирован факт нанесения ножевого ранения.

Как передает местное бюро АПА, житель города Баку Замик Саликов (1985 г.р.) с ранением в область живота был доставлен в ЦРБ Зердабского района.

З.Саликов получил ножевое ранение на свадебной церемонии в селе Бычагчы Зердабского района. Преступник скрылся с места происшествия. По предварительным данным, З.Саликова ранил ножом родственник невесты, житель Агдашского района. По факту ведется расследование.